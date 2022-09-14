Meral Akşener, Bolu’ya geliyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın makamında ziyaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Eylül Perşembe günü Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni binasının açılışı için Bolu’ya geliyor.

Meral Akşener, Bolu’ya geliyor

Haber: Süleyman Kurt

Geçtiğimiz haftalarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret ederek, Bolu Belediyesi yeni İtfaiye Binası açılışına davet etmişti. Görüşmelerin ardından Bolu İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Akşener’in Bolu’ya geleceğini duyurmuştu.

AKŞENER’İN BOLU PROGRAMI BELLİ OLDU

15 Eylül Perşembe günü saat 14.00’de Organize Sanayi karşında konvoy ile karşılanacak olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 15.00’de Bolu Belediyesi yeni İtfaiye Binası açılışına katılacak. Açılışın ardından saat 18.00’de muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle akşam yemeyi yiyecek. Düzenlenecek törenlerde Akşener, partisine yeni katılan üyelere parti rozetlerini takacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 09:40
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