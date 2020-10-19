Meral Akşener Bolu’ya geliyor

Haber: BMA

Türkiye’yi adım adım gezen, gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşın sorunlarını kamuoyu gündemine getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu halkıyla buluşmak için Perşembe günü Bolu’ya geliyor. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Anadolu’nun Anası ve ‘Topuklu Efe’ lakabı ile Türk milletinin kalbinde yer eden, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere gerçek gündemini yakından takip eden, esnaf ve çalışanların sorunlarını gerçekleştirdiği ziyaretlerle yerinde dinleyen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu defa durağı Bolu olacak” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN BOLULU VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAK”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in gerçekleştireceği ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada, “Siyasi liderimiz, Değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Bolu’ya yapacağı ziyaretten büyük mutluluk duyuyoruz. Genel başkanımız bildiğiniz gibi Anadolu şehirlerine ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Suni gündemlerle Türk halkının oyalandığı şu günlerde, esnafımızın, çalışanımızın, emeklimizin ve öğrencilerimizi dertlerini yerinde dinliyor. Bu güne kadar verdiği sözlerin arkasında durarak, alnı ak, başı dik siyaset yöntemi ile hepimize örnek olan, aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyduğumuz, onur duyduğumuz Genel Başkanımızı Bolu’da ağırlayacağız. Genel Başkanımızın Bolulu vatandaşlarımızla buluşacağı ilk durak Dörtdivan olacak. Dörtdivan’da Sayın Akşener vatandaşımızla buluşup hasbıhâl edecek, dertlerini dinleyecek. Dörtdivan programının devamında Bolu merkeze gelecek. Bolu merkezde belediye ziyaret programımız gerçekleşecek. Genel Başkanımız, Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı makamında ziyaret edecek. Bolu merkez programının devamında vatandaşlarımızla ve esnafımızla buluşacak. Genel Başkanımız gerçekleştireceği esnaf ziyaretlerinde Bolumuzun sorunlarını ilk ağızdan vatandaşlarımızdan dinleyecek. Bolu merkezden sonra Meral Hanım Mudurnu’ya geçecek ve orada vatandaşlarımızla buluşacak. Partimiz adına güzel verimli bir ziyaret olacağını düşünüyoruz. İYİ Partililer olarak memleketimizin ve vatandaşımızın dertleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Bolumuzun sorunlarını da yine genel merkezimizle birlikte takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.