HABER: Faruk ÇİDEM

Bolu'ya referandum çalışmaları kapsamında konferans vermek için gelen Meral Akşener bir grup tarafından protesto edildi. Akşener'in konferans vereceği salon çevresinde çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi alınırken TOMA da hazır bekletildi. Meral Akşener'in konferans vereceği salona girmesiyle birlikte yaklaşık 100 kişilik bir grup sloganlar atarak polis bariyerlerinin önüne geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine sloganlar atan grup protestolarının referandum propagandası için olmadığını belirterek, "bizim protestomuz şer odaklarla birlik olan, lidere sadakatsizlik gösteren, ülkücü hareket içinde karalama kampanyası başlatan sözde milliyetçileredir" şeklinde konuştular.

Grup, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri kadın ayakkabıları ve etekleri, 'madem burası düğün yeri alın bu eteği, etek burada, topuklu ayakkabı da var' diyerek polis bariyerinin arkasına fırlattı. Yaklaşık 100 kişilik grup protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı.