Merdiven altı kırtasiye uyarısı



Haber: Ceylan Beykoz

12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılama telaşı sardı. Kafalarda ise doğru kırtasiye malzemesi seçimiyle ilgili soru işaretleri var. Çünkü boya kalemleri, kokulu silgiler, baskılı çantalar ve renk renk kırtasiye malzemeleri öğrencileri cezbediyor. Uzmanlar, çocukların sağlığı için kalitesiz ve kanserojen madde içeren merdiven altı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLER, SAĞLIK SORUNU DOĞURABİLİYOR

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler 12 Eylül'de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Çocukların tükettiği gıdalar kadar, kullandıkları eşyaların da güvenli olması gerekiyor. Piyasada bulunan ve kalite-güvenlik testinden geçmemiş merdiven altı olarak tabir ettiğimiz kırtasiye malzemeleri, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için önemli sağlık sorunları doğurabiliyor.

KANSEROJEN ÜRÜNLER ASTIM VE ÜREME BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR

Merdiven altı olarak üretilen çanta, beslenme çantası, kalem kutusu, matara, kaplıklar pastel boya, suluboya, oyun hamuru, silgi ve diğer boyalarda; kanserojen olduğu için yasaklanan azo boyarmaddeler, alerjen boyarmaddeler, baskı ve boyalarda yumuşatıcı olarak katılan fitalatlar, bağışıklık sistemini tahrip eden ağır metaller kullanılabiliyor. Aynı zamanda kanserojen olan fitalatlar, insanlarda ve hayvanlarda hormon sistemine zarar vermekle birlikte astım ve üreme bozukluğuna da neden oluyor.

Veliler sprey boyaların ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda da hassas davranmalılar, kokulu kırtasiye malzemelerine dikkat etmeliler. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklarını koruyarak büyümeleri için, özellikle okul ürünleri konusunda seçici olmamız gerekiyor.