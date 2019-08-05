Merhum oğlu için oda yaptırdı

Haber: Esra Öztürk

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Cerrahi Branşlar Kliniğine, Fatma Çeşmecioğlu tarafından üniversite de okurken genç yaşta vefat eden oğlu merhum Ahmet Şefik Çeşmecioğlu adına, oda tefrişatı bağışında bulunuldu. Fatma Çeşmecioğlu oğlu Ahmet Şefik Çeşmecioğlu’nun vefatının ardından daha önce oğlunun bir operasyon için kaldığı odayı, oğlunun adı hayır dualarıyla anılsın diye özel oda haline dönüştürülmesi için bağışta bulundu.

Kazandırılan yeni özel oda da hastaların konforu için her şey düşünülmüş durumda. Hastane Başhekimi Op.Dr. Muhammet Mustafa Gürdal böyle güzel ve anlamlı bir bağış ile yeni bir özel odayı hastaneye kazandırdığı için Fatma Çeşmecioğlu’na teşekkür ederken, hastane cerrahi branşlar servisinde tedavi görecek hastaların ve refakatçilerinin kendi ev ortamlarını aratmayacak konforda hizmet almalarının sağlanacağını dile getirdi. Başhekim Gürdal ayrıca, merhum Ahmet Şefik Çeşmecioğlu’na Allah’tan rahmet dilerken isminin hayır dualarıyla anılması ve bu özel oda ile nice hastaların şifaya kavuşması temennisinde bulundu.