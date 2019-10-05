Merhum Yekta Palazoğlu anılacak

Haber: BMA

Bolu’nun önde gelen manevi ve hayırsever simalarından Yekta Palazoğlu, vefatının 6. sene-i devriyesinde sevenlerinin de katılımıyla Hayreddin-i Tokadi Türbesinde gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı bir programla anılacak. Palazoğlu ailesinden yapılan açıklamada, 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek anma programına başta merhumun Bolulu hemşerileri olmak üzere herkesin davetli olduğu belirtildi.

6 Ekim Pazar günü saat 12.00 itibariyle başlayacak programa çok sayıda tanınmış simanın katılacağı bilgisini de veren aile, Bolu’nun manevi simgesi olan Hayreddin-i Tokadi Türbesi’ne yaraşır bir programla Bolu’nun maneviyatına katkı sağlayabilmenin ve merhum Yekta Palazoğlu’nun ruhuna dualar ulaştırabilmenin en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda anma programlarına gerek konuk olarak katılan, gerekse program dahilinde iştirak eden manevi dünyamızın önde gelen isimlerinin bu yıl da yine Merhum’u anma programına katılmaları bekleniyor. Ana hatlarıyla şekillenen program dahilinde sohbet, ilahiler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, namaz eda edilecek. Yemek ikramı ile tamamlanacak program, Hayreddin-i Tokadi Hazretleri Türbesi’nin manevi atmosferinde yapılacak.

Program:

6 Ekim 2019 Pazar

Hayreddin-i Tokadi Hazretleri Türbesi, Bolu

12:00 Tesbihat

12:50 Öğle Namazı

13:20 Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İlahiler

14:30 Sohbet

16:00 İkindi Namazı

16:20 Yemek İkramı

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 00:42