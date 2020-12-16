Merkeşlerin çilesi sona erdi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu- Mengen yolu üzerinde bulunan, il merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Merkeşler Köyünün 45 gündür süren telefon ve internet çilesi sona erdi. 45 gün önce köye gelen İl Özel İdaresine ait kamyonlar yanlışlıkla Telekom hatlarını kopardı. Telekom hatlarında meydana gelen zarar nedeniyle köylüler 1 buçuk aydır ne telefon ne de internete erişim sağlayamadılar. Seslerini duyurmak için dilekçe üstüne dilekçe yazan köylüler hiçbir cevap alamadı. 150 haneli köyde Telekom hatlarındaki arıza nedeniyle öğrencilerin derslere giremediğini ve acil bir durum olsa yetkilileri arayacak telefonların çalışmadığını ifade eden köylülerin sesini geçtiğimiz gün manşetimizden duyurduk.

TÜRK TELEKOM EKİP GÖNDERDİ

Merkeşler Köyü sakinlerinin 45 gündür devam eden çilesini duyan Türk Telekom ekipleri arızanın giderilmesi için köye ekip gönderdi. Ekipler ivedilikle kopan hatların onarılması için çalışma başlattı. Telekom hatlarını onarmaya başlayan ekipleri köy halkı da yalnız bırakmadı. Haftalardır süren çilenin nihayet sona erdiğini belirten köylüler Telekom ekiplerine baklava ve çay ikram ettiler.

Köy sakinlerinden Kemal Özdemir, “Bolu Gündem Gazetesi ve televizyonuna müracaatta bulunduk. Sağolsunlar gelip köyde çekim yaptılar. Bizi Türkiye’ye duyurdular. Bunu Telekom da dinledi. Herkes sorunu gördü. Sağolsun Telekom, 4 eleman 2 araç ile köyümüze giriş yaptı. Hoş geldin deyip çay ve tatlı ikramında bulunduk. Yağmur altında 3 tane telefon direği diktiler. Kopan kabloları eklediler, ilave yapılan kablolar da var. Onlara çok teşekkür ederim. Özellikle bizi gündeme getiren kanala çok çok teşekkür ederim” dedi.