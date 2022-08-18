Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ağustos ayı faizini 1 puan indirerek yüzde 13 olmasına karar verdi. Saat 14.00’da yapılan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu, faiz oranını Aralık 2021’den bu yana ilk defa yüzde 13 olarak açıkladı. Açıklamanın ardından dolar kuru 18 bandını geçti.