TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’den yüzde 13’e indirilmesine karar verdi. Karar metninde "Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ağustos ayı faizini 1 puan indirerek yüzde 13 olmasına karar verdi. Saat 14.00’da yapılan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu, faiz oranını Aralık 2021’den bu yana ilk defa yüzde 13 olarak açıkladı. Açıklamanın ardından dolar kuru 18 bandını geçti.
YORUM EKLE