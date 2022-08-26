Merkez dahil 7 ilçede personel alımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), başta Merkez ilçe olmak üzere Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine toplamda 306 personel alınacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2022 olan ilana İŞKUR TYP üzerinden ulaşılabilir.

KİMLER TYP BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Toplum Yararına Programlar(TYP) afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla işsiz kişilerin geçici olarak gelir desteği sebebi ile alınan personel ve işçi alımlarıdır. Buna göre başvuru için adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, açık öğretim hariç öğrenci olmamak gibi kriterler bekleniyor.