Merkez duraklarında kaza: 2 yaralı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 16.00 sıralarında Öney sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kaçmaz idaresindeki 14 T 0087 plakalı ticari taksi, Cemil Kökdemir yönetimindeki 14 GJ 537 palaklı ciple çarpıştı. Kazada, cipte sıkışan yolcu olarak bulunan İsmet Kökdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipte sıkışan İsmet Kökdemir itafiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 16:56