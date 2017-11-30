Haber: Semih BAYKAL

İyi Parti’de Bolu’daki teşkilatı kurulmaya devam ediyor. İlçelerdeki başkan atamalarının ardından, İyi Parti’nin Merkez İlçe Başkanı da belli oldu.

İyi Parti Bolu Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı’na eski Milliyetçi Hareket Partisi eski merkez ilçe başkanı Ahmet Yılmaz getirildi. Yılmaz’ın göreve geldiğini, partinin Bolu’daki kurucu başkanı Mehmet Aydın sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu; “Genel başkan Yardımcımız Sn. Koray Aydın’ın bilgisi dahilinde İyi Parti merkez İlçe kurucu Başkanlığına Ahmet Yılmaz atanmıştır. Görevinde başarılar dilerim. Bolu iyi olacak.”