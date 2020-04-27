Merkez İlçe Başkanı Bozkurt istifa etti

Haber: N. Halid Altundal

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Merkez İlçe Başkanı Fatih Bozkurt, İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Fatih Bozkurt yaptığı yazılı basın açıklamasında, “İş hayatımda yaşadığım olumsuz gelişmeleri bir an evvel düzeltebilmek için, yoğun bir çaba ve mesai harcayacağım bir döneme giriyorum. Yeni kuracağım iş yerimde başarılı olabilmek için yoğun bir çaba ve vakit harcamam gerektiği bilinciyle bu kararı aldım. İş hayatımı düzene sokmaya çalışırken parti çalışmalarına çok fazla vakit ayırma fırsatım olmayacak. Bu nedenle, şahsıma verilen hizmet görevinin aksamadan devam etmesi için, Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

İlçe Başkanlığı sürecimde, birlikte yönetim kurulunda görev aldığımız bütün dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni oluşacak yönetim kurulunda görev alacak dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Her şeyden önemlisi Milliyetçi Ülkücü dava bakidir. Beni bu göreve layık gören İl başkanım Sayın Cihan Başaran abime ve MHP Genel Merkezimize teşekkürü borç bilirim. Davamıza ve Liderimiz Devlet Bahçeli’ye hizmetimiz ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.