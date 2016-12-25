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25 Aralık 2016 Pazar
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    • MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI

    AK Parti Bolu Merkez İlçe 6. Dönem 9. Danışma Meclisi Toplantısı Karaçayır Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi.

    25 Aralık 2016 Pazar 12:55
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    MERKEZ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANDI

    Karaçayır Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Bolu Merkez İlçe 6. Dönem 9. Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen ve yönetim kadroları katıldı.

    Ahmet Eker’in başkanlığında divan oluşumu ile başlayan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Toplantıda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, ülkenin huzuruna sıkılan kurşunların, patlatılan bombaların ve ülkeler arası fitne ateşinin yanması için yapılan suikastların gündem oluşturduğu Türkiye’de; insan keyfiyetini gaye edinen yatırımların yapıldığı Avrasya Tüneli’nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, Orhangazi Köprüsü’nün ardı ardına vatan hainlerine karşı açıldığı bir zaman diliminde yaşandığını söyledi.

    Başkan Yılmaz’dan Birlik Çağrısı

    İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer de toplantıda Bolu İl Genel Meclisi olarak, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede Bolu'ya hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yüceer, bütün köylerin eksiklerini gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konuşmasında tarihî verilere yer verdi. Alparslan’ın 1071’de girdiği Anadolu topraklarında bugün barışın sağlanması için herkesin üzerine görev düştüğünü söyleyen Yılmaz, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

    Birleşik Medya Ajans (BMA)

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Merkez, İlçe

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