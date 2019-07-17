Merkez ilçe için 100 bin TL

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz ile AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Mazhar Bozoğlu, geçtiğimiz ay merkez ilçeye bağlı köylerde yaşanan sel felaketleri için nakdi yardım yapılmasına yönelik önerge verdi. Beykoz ve Bozoğlu, önerge kapsamında köylerdeki sel mağduriyetlerinin giderilmesi için 100 bin TL’lik bütçe talebinde bulundu. Talep İl Genel Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge ile sel felaketlerinde vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için 100 bin TL ödenek aktarıldı. Aktarılan ödenek vatandaşlar tarafından köylerde oluşan zararların onarılması için kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Beykoz, “İlimizde zaman zaman yoğun olarak yaşanan sağanak yağışları özellikle köylerimizde oluşturduğu zararı karşılamak adına AK Parti’li Meclis Üyesi Mazhar Bozoğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Yaptığımız istişareler neticesinde köylerimizde vatandaşların zararların onarılması adına İl Özel İdaresi bütçesinden 100 bin TL ödeneğin kısmen yeterli olacağına karar verdik. Konuyla ilgili olarak Temmuz ayı meclis toplantısında önergemizi Mazhar Beyle beraber verdik. Önergemizi kabul ederek köylerimizde oluşan zarara karşılıksız kalmayan İl Genel Meclisimizin üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.