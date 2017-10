Haber: Semih BAYKAL

AK Parti Bolu Merkez İlçe Kongresi, Bolu İl Kültür Müdürlüğü’nde Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, ilçe belediye ve parti başkanları ile parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, kongreye tek liste ile katıldı.

ÖZLÜ MUHALEFETE YÜKLENDİ

Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, katıldığı Bolu İl Kültür Müdürlüğü’nde gerçekleşen AK Parti Merkez İlçe Kongresi’ne katıldı. Özlü, buradan muhalefete yüklenerek onlara Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceklerini söyledi. Özlü; “Sevgili Kardeşlerim, Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, “orada ne işimiz var” diyorlar. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlara, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZDEN BAŞKA KİMSEYE HESAP VERMEDİK”

Bakan Özlü, konuşmasının devamında milletimizden başka kimseye hesap vermedik diyerek; “Biz, AK Parti olarak 16 yıldır milletimizin koyduğu bu iradeyi, başımızın üstünde taşıdık. Çünkü inandık ki; bu halk, feraseti ile en doğru kararı verir. Bizim milletimize duyduğumuz bu güven, aynı şekilde onlar tarafından da teveccühle karşılandı. Ve bu güzel ülkenin yönetimini bize emanet ettiler. Bu süre içinde emanete ihanet etmedik. Bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu karşılıklı güven ve teveccüh, tesadüf değildir. Biz vatandaşımızın karşısına, en doğru ve en dinamik kadrolarla çıkmaya büyük özen gösterdik. “Bizi seçin” demeden önce, en küçük mahalleden büyük şehirlere kadar, yol arkadaşlarımızla birlikteliğimizi pekiştirdik. Biliyoruz ki; demokrasilerin en önemli ayağı kongrelerdir. Çünkü kongreler ile vatandaş, iktidara ve devlete kendi iradesini yansıtıyor, siyasete elini koyuyor. Dolayısıyla kongreler; millet iradesinin belirleyiciliğinin ve güçlü demokrasinin de ilk adımıdır. Bütün il ve ilçe kongrelerimizde imanla, inançla, azimle yolumuza devam edeceğiz. İşte bugün, bu amaç için bir araya geldik. Partimize ve davamıza olan aşkımızı ve heyecanımızı tazeleyeceğiz. 2019 için enerji toplayıp, yolumuza daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Yerelden başlayarak gücümüze güç katacağız. 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyen güçlü kadroları oluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü 2019 çok önemli bir dönemeç. 2019 sadece AK Parti için değil, Türkiye için kader yılı olacak. Türkiye, 15 yıllık iktidarımız döneminde çok mesafe kat etti. Büyüdü, güçlendi. Bu süre zarfında bütün olumsuz şartlara rağmen hedeflerimizden taviz vermedik. Güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam ettik. Milletimizden başka kimseye hesap vermedik. Hedeflerimize emin adımlarla yürürken, milletimizden başka bir dayanağımız olmadı, olmayacak. Bugün de, dün olduğu gibi istikrarımızı ve güveni sağlayarak, büyümeye devam edeceğiz. Ancak, bulunduğumuz coğrafyada büyük, güçlü bir Türkiye istemeyen birtakım güçler her zaman olacaktır. Bir gün sonrasını göremeyen bir ülkeden, 2023 hedeflerini koyan, 2071 stratejisini belirleyen bir ülkeye dönüşmemizi hazmedemeyenler olacaktır. Ve bu planlarının en önemli ayağının AK Parti’siz bir Türkiye olduğunu biliyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. 16 yıl önce ne için yola çıktığımızı unutmayacağız. Bundan sonra da, o yolda birlikte ıslanmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü AK Parti; sıradan bir siyasi parti değildir. Dostlarımız da düşmanlarımız da biliyor ki; AK Parti demek, güçlü, bağımsız, yönü ileriye dönük bir Türkiye demektir. Bu gerçeğin bilincinde olacağız. Taşıdığımız büyük sorumluluğu aklımızda tutacağız ve o bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Herkes şundan emin olmalıdır: Türkiye artık karanlık oyunlarla, tezgâhlarla, kurgularla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Türkiye artık hain odakların, şer güçlerin bölecekleri bir ülke değildir. Kalplerimiz aynı heyecanla çarptığı sürece; bizim hızımızı kimse kesemez. Türkiye sizlerle birlikte, Ak Parti kadrolarıyla birlikte, milletimizle birlikte; 2023’e taşınacak ve Allah’ın izniyle 2053 yürüyüşüne devam edecektir” dedi.

HEDEF 2019

Bakan Özlü, son olarak 2019 seçimlerinde de Bolu’nun AK Parti’nin göğsünü kabartacağını söyledi ve şu şekilde konuştu; “Sevgili Kardeşlerim, yapmak her zaman zor, yıkmak her zaman kolaydır. Biz zor ama kalıcı olanı seçtik. Yunus Emre ne diyor?: “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.” Biz 15 yılda pek çok şey yaptık. Ama yaptığımız her şeyle, aynı zamanda milletimizin gönlünde yıkılmaz binalar inşa ettik. İşte şimdi bize düşen; bulunduğumuz yerde kök salmak, o binaları daha da sağlamlaştırmaktır. Milletimiz bize, bizler de siz değerli dava arkadaşlarımıza güveniyoruz. O güveni boşa çıkarmamak hepimizin görevi olmalıdır. Sevgili Kardeşlerim, Milletvekili seçimlerinde 3’te 2 AK Parti diyen Bolu, referandumda yüzde 63 evet ile göğsümüzü kabarttı. Bunu siz başardınız. Azimle, yılmadan, heyecanınızı kaybetmeden çalıştınız, yüzümüzü güldürdünüz. İnşallah Bolu, 2019’da da AK Parti diyecek. Türkiye AK Parti diyecek, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Ve biz bu sesi duymak için bütün gücümüzle çalışacağız. Bolu Merkez İlçe Kongremizin, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Görev ve sorumluluk alan tüm kardeşlerime, yönetim kurullarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”