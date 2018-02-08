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08 Şubat 2018 Perşembe
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    • Merkez İlçe Mazbatasını aldı

    İyi Parti Merkez İlçe Başkanlığına 3 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen olağan genel kongre ile Başkanlığa seçilen Ahmet Yılmaz, yönetimi ile birlikte mazbatasını aldı.

    08 Şubat 2018 Perşembe 09:33
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    Merkez İlçe Mazbatasını aldı

    Haber: Semih Baykal

    İyi Parti Merkez İlçe Başkan Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Adliyeye gelerek seçim kurulundan mazbatasını aldı. Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Yılmaz; “Bilindiği üzere 3 Şubat’ta Merkez İlçe Kongremizi gerçekleştirmiştik. Bugün de İlçe Seçim Kurulundan mazbatamızı aldık. Bolumuza değer katmak için, siyasi kimliğimizin bize yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğimiz konusunda tüm halkımıza söz veriyoruz” dedi.

    “PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ”

    Son olarak Yılmaz; “İlimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışacağız, köy köy, mahalle mahalle gezeceğiz, vatandaşımızı dinleyeceğiz, dertlerine ortak olacağız, eksiklerin üstüne gideceğiz, Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye verdiğimiz sözü yerine getireceğiz, Bolu’yu İYİ yapacağız, partimizi iktidara taşıyacağız.Bu vesile ile tüm halkımızı parti binamıza davet ediyoruz. Ailemiz her geçen gün büyüyor bu da bize çalışma azmi veriyor, partimize olan ilgi ve alaka bizlere iktidara ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor. Resmiyet kazanan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığımız ve yönetimimiz hayırlara vesile olsun” diye konuştu. 

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