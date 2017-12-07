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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Merkez ilçe yönetiminden iş dünyasına ziyaret

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve beraberinde merkez ilçe yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

    07 Aralık 2017 Perşembe 06:35
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    Merkez ilçe yönetiminden iş dünyasına ziyaret

    Haber: Semih BAYKAL

    Ak Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptığı ziyarette, heyeti Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte karşıladı.

    Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Eker ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden TSO Başkanı Türker Ateş, Eker ve ekibine önümüzdeki süreçte çalışmalarında başarılar diledi. Heyete Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Ateş, iş dünyasının gelişmesi ve büyümesinin, ülkenin ekonomik anlamda gelişmesi ve büyümesi demek olduğunu kaydetti. Hükümetin iş dünyasının sorun ve taleplerine karşı sergilediği duyarlı yaklaşımın bundan sonra da aynı çizgide devam etmesi temennisinde bulunan Ateş, gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiği sürece ülkenin önünün çok açık olduğuna inandığını söyledi.

    Bolu iş dünyasına yaptıkları ziyarette kendilerini kabulünden dolayı TSO Başkanı Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, Bolu’da gelir ve katma değer üreten, iş ve istihdam sağlayan iş dünyası ile diyalog ve iletişime bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddi önem verdiklerini ifade ederek, TSO Yönetimiyle her zaman verimli bir diyalog içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

    Ziyarette ayrıca ülkenin ve iş dünyasının gündemindeki hususlar ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

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