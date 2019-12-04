Merkez İlçede delege seçimleri başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Genel Merkezinin açıkladığı AK Parti 7. Olağan Kongre seçim takvimi gereği 7 Ekim 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığında süreç, İlçe Delege seçimleri ile devam ediyor. AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı delege seçimleri; 7-8-9 Aralık 2019 günlerinde AK Parti Bolu İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Delege seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak; “Kongre sürecinin; Ülkemiz adına, Partimiz adına ve İlimiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Merkez İlçe Başkanlığı olarak 7. Olağan kongre sürecine Genel Merkezimizin ilan ettiği seçim takviminin başlangıcı olan 7 Ekim 2019 günü başladık. Seçim takvimi gereği Merkez İlçe olarak İl Başkanlığı Toplantı Salonumuzda 7-8-9 Aralık 2019 tarihleri arasında 10.00/17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Karacasu beldemiz, 43 mahallemiz, 112 köyümüz için delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Seçimlere katılımı sağlamak için hep seçmen listelerimizi mahalle ve köylerimizde askıya çıkardık hem de partimize kayıtlı üyelerimize bilgi SMS’i atıyoruz. Ben de basın mensupları aracılığıyla bir kere daha üyelerimizi delege seçiminde oy kullanmak için davet ediyorum” dedi.