Merkez ilçeye Bozkurt atandı

Haber: Ceylan Beykoz

Osman Artuç’un görevden alınması ile uzun süredir boş kalan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Merkez İlçe Başkanlığına MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yetkilendirme yapıldı. MHP Genel Merkezi tarafından yapılan atama sonucu MHP Merkez İlçe Başkanlığı koltuğuna Fatih Bozkurt oturdu. Atamanın ardından MHP Merkez İlçe Teşkilatı şu şekilde oluştu: “Başkan: Fatih Bozkurt Üyeler: Alkan Akbulut, Halil Demiroğlu, Yıldırım Ataman, Akın Tek, Murat Biriktir, Serdar Gülen, Hilmi Özcan, Ahmet Alp, Alaaddin Ürsan, Barış Özakyol, Emre Aktürk, Özcan Arslan, Gökhan Albayrak, Samet Salur, Selami Taşdöven, Zilver Candemir, Okan Doğan, Mehmet Hıracıoğlu, Süleyman Tezcan, Murat Özcan, Ersin Sönmezer, Semih Kabadayıoğlu, Ethem Tunç Yıldız, Savaş Beyhan, Tolga Yılmaz, Mehmet Tufan Temiz, Ramazan Üzmez, İsa Özgül, Sinan Akman, Zafer Çelik, Beytullah Karadayı”