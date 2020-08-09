Merkez İlçeye taze kan geldi

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgını dolayısıyla uzun süredir boş kalan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu Merkez İlçe Başkanlığına yeni başkan atandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın imzasıyla MHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Özdemir atandı. MHP Merkez İlçenin 50 kişilik yeni yönetim kurulu düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısına MHP İl ve İlçe Yönetiminin yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

BAŞARAN: “MHP TEŞKİLATLARI HER ZAMAN DİRİ BİR YAPIYA SAHİP”

Toplantıda kürsüye ilk olarak MHP İl Başkanı Cihan Başaran çıktı. Başaran yaptığı konuşmada, “Covid-19 virüs salgını sebebiyle uzun süredir boşlukta kalan Bolu Merkez İlçe Teşkilatının atamasının yapılmasını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bir araya geldik. Şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları her zaman diri ve her zaman çalışkan bir yapıya sahip. Ve bu covid-19 sürecini atlatmaya çalıştığımız bu günlerde genç, dinamik bir İlçe Başkanıyla ve yaklaşık 50 kişilik bir yönetim kurulundan oluşan bir çalışma grubuyla güçlü bir yapı bugün göreve gelmiştir. Bu görevi bizlere layık gören, ilçe başkanımıza layık gören Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün söz yeni İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Özdemir’de” dedi.

ÖZDEMİR: “ÜZERİMİZE DÜŞEN HER GÖREVİ EKSİKSİZ YAPMAYA NİYET ETTİK”

İl Başkanı Başaran’ın ardından konuşmasını yapmak üzere yeni Merkez İlçe Başkanı Mustafa Özdemir kürsüye geldi. Merkez İlçe Başkanı Özdemir yaptığı konuşmada, “Sayın İl Başkanımız Cihan Başaran’ın tavsiyeleri sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın takdirleri ve Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de onayları ile Bolu Merkez İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atandık. Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarında sadakatle hizmet etmeye ve partimizi gelecek hedeflerine taşımaya azmettik. İl başkanımızın talimatları ile Bolu’da yapılacak her hizmetin ve projenin başarıya ulaşmasında üzerimize düşen her görevi eksiksiz yapmaya niyet ettik. Bolu’muza hayırlara vesile olmasını dilerim. Yönetim kurulu üyesi arkadaşları tebrik ederim. Herkese üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

ÜZMEZ: “UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ. BU DAVADA YILMAYACAĞIZ”

Özdemir konuşmasının sonunda ise Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini tek tek kürsüye davet ederek tanıttı. Yönetim Kurulunun oluşmasında büyük emekleri olduğu belirtilen Ramazan Üzmez de bir konuşma yaptı. Üzmez konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada Bolu’muza hizmet edecek, 5 bin yıllık Türk davasını güdecek, bin yıllık İslam ümmetinin sancaktarlığını yapacak olan biz ülkücüler toplandık. Burada genciyle, yaşlısıyla, ak saçlısıyla bir davaya inandık. Ruhi Kılıçkıran’ın ruhu buradadır, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ruhu buradadır. ‘İyi ki ülkücüyüm’ demek için; ‘iyi ki Türk’üm’ demek için bu davaya hizmet edebilmek için, hizmetkar olabilmek için kardeşlerimizle Ülkü Ocakları Başkanımızla, İl Başkanımızla uyumlu bir şekilde çalışacağız. Bu davada yılmayacağız, yıkılmayacağız, satmayacağız, yeise kapılmayacağız, satanlardan olmayacağız. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

MHP Bolu Merkez İlçenin yeni Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde oluştu: “Başkan: Mustafa ÖZDEMİR, Üyeler: Özgür ERK, Ramazan ÜZMEZ, Burak KILINÇARSLAN, Berk KUTLUKKAYA, Erdal TANRIVERDİ, Taner AKSOY, Okan DOĞAN, Mehmet ATAÇ, Ferdi DURSUN, Bülent SOYSAL, Mehmet AYDOĞDU, Muharrem ATALAY, Selami TAŞDÖĞEN, Mustafa KARADAŞ, Erol YILDIRIM, Enes ÇAMLIBEL, Emre AKTÜRK, Tolga YÜREKLİ, Batuhan GÜLER, Özgür ÇALIŞKAN, Barış ÖZAKYOL, Tahsin SEVİM, Ebubekir KILINÇ, İbrahim ASLANDOĞDU, Semih KABADAYIOĞLU, Enes SANCAKTAR, Selçuk HİTİT, Fatih ALTUNAY, Çetin ÇELEBİOĞLU, Hasan DEMİRER, Sinan AKMAN, Ali Osman YONGACI, Kadir KARAKABAK, İbrahim TOK, Ömer YILMAZ, Recep AYTEMUR, Sinan DEMİR, Burak ŞEN, Alaettin ÜRSAN, Zafer ÇELİK, Sinan ÇETİN, Özgür YAŞAR, Engin ERGİN, Tuğberk DOĞAN, Cemalettin MUTLUER, Hilmi ÖZCAN, Mustafa VARLIK, Savaş BEYHAN”