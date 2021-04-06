Merkez Mahalle Muhtarları başkanını seçti

Bolu Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği genel kurulu mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan İlhami Otacıoğlu tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Merkez Mahalle Muhtarları başkanını seçti
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Merkez Mahalle Muhtarları başkanını seçti

Merkez Mahalle Muhtarları başkanını seçti

Haber: Ceylan Beykoz

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bolu Belediye Meclisi Salonunda yapılan Genel Kurula Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve muhtarların yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Seyit Mahallesi muhtarı İlhami Otacıoğlu, yeniden Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı seçildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan, güven tazeleyen Otacıoğlu’nu tebrik etti.

Özcan, “Bugün gerçekleştirilen genel kurul sonucunda güven tazeleyerek yeniden Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığı görevine seçilen İlhami Otacıoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyor, genel kurulun Bolumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 09:45
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