Merkez TV çalışanlarından veda

Haber: Birol Ertunç

Yaklaşık 3 yıl önce ilimizde 65 kişilik bir ekip oluşturularak büyük umutlarla açılan ve ulusal yayın yapan Merkez TV geçtiğimiz gün itibariyle yayın hayatına son verdi. Merkez TV son yayınını 31 Temmuz gecesi saat 12’de noktalayarak kanalın şartelini kapattı. Yayın hayatına internetten devam edecek olan Merkez TV’de, çalışanlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımla veda etti. Televizyon çalışanlarından ana haber spikeri Arzu Sarı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “An itibariyle Merkez TV personeli olarak iş yerimize ve mesai arkadaşlarımıza veda ettik. Bu geceden itibaren Merkez TV kapanarak yayın hayatına son veriyor. İş verenimiz sayın Cavit Demir' e gösterdiği azim ve mücadelesinden ötürü teşekkür ediyorum. Her şey çok çok, daha daha güzel olacak” ifadelerine yer vererek veda etti.