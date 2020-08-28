Merkez ünite acil servisi açıldı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüse karşı yeni tedbirlerin bir bir devreye sokulduğu ilimizde İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi geçtiğimiz gün toplandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında, Valilik Abant toplantı salonunda yapılan toplantıda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği teyid edildi.

KAMU KURUMLARINDA YİYECEK-İÇECEK TEDBİRİ

Gerçekleştirilen toplantıda iki yeni karar alındı. Bu kapsamda gelinen aşamada ilimiz ve tüm ilçelerinde 26.08.2020 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramlarının durdurulmasına karar verildi.

MERKEZ ÜNİTE ACİL SERVİSİ AÇILDI

Bir diğer karar ise salgın nedeniyle kapatılan İzzet Baysal Devlet Hastanesi merkez ünite acil servisi ile ilgili oldu. Toplantıda pandemi sebebiyle acil servislere başvurunun büyük oranda düşmesi, diyaliz hastaları gibi kronik takip edilmesi gereken hastalara planlı ve daha etkin hizmet verilebilmesi için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 30.03.2020 tarih ve 16 nolu kararıyla kapatılan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Acil Servisinin hizmete açılabilmesine karar verildi.