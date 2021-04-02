Merkez ve Mudurnu’da elektrikler kesilecek

Haber: Aysun Beykoz
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 3 Nisan Cumartesi günü ve 4 Nisan Pazar günü ilimiz Merkez ve Mudurnu ilçelerinde elektrik kesintileri uygulanacağı duyuruldu.
Buna göre 3 Nisan Cumartesi günü Merkez ilçede saat 09.00-17.00 arasında şebeke yatırım çalışması nedeniyle Ibrıcak Köyünde;
Saat 09.30-15.30 arasında Orta Gerilim ve Alçak Gerilim şebeke bakım çalışması nedeniyle Aşağıçamlı Köyü ve Tarakçılar Köyü;
Mudurnu ilçesinde 4 Nisan Pazar günü saat 9.30-12.00 arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Uzuncam Köyü ve Çamurluk Köyünde elektrik kesintisi uygulanacak.