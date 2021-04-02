Merkez ve Mudurnu’da elektrikler kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 3 Nisan Cumartesi günü ve 4 Nisan Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.