Merkez, Yeniçağa ve Dörtdivan’da ruhsat verilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından Merkez, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan bazı alanlar ihaleyle jeotermal kaynak arama, doğal mineralli su arama ve kum çakıl işletmesi için ruhsatlandırılacak. Söz konusu ihale ilanı Resmi Gazete’nin 1 Şubat 2021 tarihli sayısında yayımlandı.

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL 635 BİN TL

İhale ilanına göre Merkez ilçe Gövem köyünde 100 bin TL muhammen bedelli jeotermal kaynak arama ruhsatı, Yeniçağa ilçesi Yukarıkuldan köyünde 150 bin TL muhammen bedelli doğal mineralli su arama ruhsatı, Yeniçağa ilçesi Doğancı köyünde 200 bin TL muhammen bedelli jeotermal kaynak arama ruhsatı, Dörtdivan ilçesi Yağbaşlar köyünde 160 bin TL muhammen bedelli jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı, Merkez ilçe Çatakören köyünde ise 25 bin TL muhammen bedelli kum-çakıl işletme ruhsatı verilecek.

İHALE GÜNÜ VE SAATİ

Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek ihale 23 Şubat Salı günü saat 14.00’te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilecekler. İhaleye katılmak isteyenler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13.30’a kadar dilekçe ile birlikte Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verebilecek. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklar.