Mermer cezası

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde özel şirkette çalışan Mehmet Nuri Dağtekin isimli şahıs sosyal paylaşım sitesinde gördüğü laptop için İlker Kıvrak isimli şahısla irtibata geçti. 510 TL’ye anlaşan Dağtekin, parayı PTT Şubesi kanalıyla Kıvrak’a havale etti. Aradan bir hafta sonra ise heyecanla bekleyen Dağtekin, nihayet laptopuna kavuştu. Ama, ne var ki laptop çantasını açtığında ise gözlerine inanamadı.

Çanta içerisinde bilgisayar yerine bir kilo ağırlığında bir mermer parçası çıktı. Dolandırıldığı anlayan Dağtekin hemen Bahçelievler Polis Merkezine giderek Kıvrak’tan şikayetçi oldu. Kıvrak hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘Dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan Kıvrak üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Ben bilgisayar satışının yanı sıra mermer işi de yapıyorum. Bir başka müşterime çanta içerisinde mermer numunesi göndermek için kargoyu hazırladım ama yanlışlıkla Bolu’da arkadaşa kargoyu göndermişim. Benim dolandırıcılık gibi suç işleme kastım yoktu. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek Kıvrak’ı 3 yıl 51 gün ve Bin 50 TL adli para cezasına çarptırdı.