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12 Ocak 2018 Cuma
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    • Mersin’li Eray’a AİBÜ’den Davet

    Mersin'de sınıf arkadaşlarının oyun amaçlı havaya atıp ardından tutamaması sonucu düştüğü için boynunda kırıklar oluşan ve omuriliği zarar görüp belden aşağısı felç olan Eray Gür'ün ailesi, oğullarının tedavisi için maddi destek bekliyor.

    12 Ocak 2018 Cuma 13:22
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    Mersin’li Eray’a AİBÜ’den Davet
    Haber: Ceylan Beykoz

    Mersin'in Mezitli ilçesinde geçen 25 Ekim'de sınıfta arkadaşlarının oyun için havaya atıp tutamaması sonucu kafasının üzerine düşen 16 yaşındaki Gür'ün boynunda kırıklar oluşurken, omuriliği de zarar gördü. Olaydan sonra boynundan alt kısmını hissetmeyen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gür, burada geçirdiği ameliyatın ardından 27 gün sonra el ve kollarını hareket ettirmeye başladı. Belden aşağısındaki felç durumu devam eden Gür'ün tedavisi tamamlandı. Gür'ün yeniden yürüyebilmesi için Adana'da özel bir hastanede fizik tedaviye başlandı. Bu arada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Eray’ın tedavisi için davet alan aile, tedavi masraflarının 3 aylık bölümünün hayırseverler tarafından karşılandığını ancak geri kalan tedavi için ise ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti.

    "BOLU ÇOK UZAK"

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin kendilerini tedavi için davet ettiğini ancak Bolu'nun çok uzak olduğu için gidemediklerini söyleyen Gür, "Eray'ın psikoloğu şu an gitmesini uygun görmedi ve bazı özel durumları olduğu için götürmedik biz. Küçük kardeşi var Eray'ı alıp onu bırakmak olmaz. Eşim işini bıraktı zaten burada kalıyor ama Bolu çok uzak" diye konuştu. Hayırseverlere de seslenen baba Ergün Gür, "Eray'ın 8-10 aylık bir tedavi süreci var ve buradaki rakam bizi fazlasıyla zorluyor. 6 bin ile 8 bin TL arasında bir tedavi masrafı var. Tek dileğim, tek temennim hastanenin ödemesinde yardımcı olunması. Doğru yerdeyiz ama parasal anlamda sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

    "UZUN BİR İYİLEŞME SÜRECİ VAR"

    Aylık 6 ile 8 bin TL arasındaki tedavi masraflarının kendilerine ağır geldiğini söyleyen baba Ergün Gür (33), yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ben esnaflık yapıyorum. Ayda sadece 15 defa Mersin'den Adana'ya gelebiliyorum. Bunların hepsi masraf ama ben bunları ve çocuğumun kişisel ihtiyaçlarını karşılarım. Tedavi masrafları çok yüksek ve bizi aşıyor. Eray omurilikten dolayı yatalak olduğu için her hastane bizi kabul etmiyor. Bundan dolayı da biz buradayız. Mersin Şehir Hastanesi'nde veya Mersin'de bu tedaviyi yapacak yok. 65-66 gündür burada fizik tedavi görüyor. Uzun bir iyileşme süreci var. Önceden belini hareket ettiremiyordu şimdi yavaş yavaş gelişim gösteriyor. Buradaki doktorunun tedavisine göre 8-10 ay içerisinde tek koltuk değneği ile yürüyebileceğini söylüyor. Bu bizi umutlandırıyor."

     
    Anahtar Kelimeler: Mersinde, Sınıf, Arkadaşlarının, Oyun, Amaçlı

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