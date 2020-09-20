Mert ve Esra dünya evine girdi

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi ve partinin genç neferlerinden Tahsin Mert Karagöz dün yapılan sade bir tören ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı kıydı. CHP, Bolu örgütünün neredeyse tamamının katıldığı törende nikahı kyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Nikahlarını kıydığım, Bolu Belediye Meclis Üyemiz, yol arkadaşım, kardeşim Tahsin Mert Karagöz ile Esra Koçaslan kardeşime bir ömür boyu mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 15:37