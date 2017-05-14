Haber: Kasım ŞAHİN
Mertcan'a ailesi yapacağı 1 günlük askerlik için kına yaktı ve asker eğlencesi düzenledi. Çakmaklar Çamlığı Mesire Yerinde yapılan asker eğlencesine Mertcan'ın akrabaları ve arkadaşları katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde akraba ve arkadaşları ile karşılıklı oynayan Mertcan, "Askerlik yapacağım için kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bana bu imkanı sağlayanlara ve aileme teşekkür ederim" dedi.
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, asker uğurlamasında yalnız bırakmayarak ona destek verdi ve bir altın taktı. Mehmetçik Mertcan ile davetliler gece boyunca eğlendi.
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