Merve’yi gören var mı?

Haber: C. Kutay AYKAN

TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Erdoğan, Pazartesi sabah erken saatlerde, ailesine okula gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Ne var ki 16 yaşındaki genç kız öğrenci ne okula gitti ne de evine geri döndü.

5 gündür kızlarından gözü yaşlı bir şekilde haber bekleyen genç kızın ailesi, İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezine müracaat ederek kayıp bildiriminde bulunurken, aile kızlarının başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Merve Erdoğan’ı görenlerin derhal 155 Polis İmdat hattını aramaları bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 16:37