“Mesafeler sevgimize engel değil”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaparak Bolu halkının bayramını kutladı. Örnekbaş yaptığı açıklamada bayram süresince sokağa çıkma yasağının üzüntü verici olduğunu, ancak sağlık için bu kurala mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAK ZORUNDAYIZ”

Örnekbaş, Ramazan Bayramı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Elbet bitecek bu karabasan. Elbet son bulacak etrafımızı saran bu illet ve karanlığın sonundaki ışık görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, artan hastalık grafiğinin tersine döndüğü açıkça görülüyor. Sunulan verilere göre hastalık belirtileri ve salgınla ilgili riskin azalmaya başladığını artık biliyoruz. Lakin bizler yine yetkili ağızlardan yapılan uyarılara kulak vermek, tedbiri elden bırakmadan sokağa çıkma yasağına uymak zorundayız.”

“ELBET BU KÖTÜ KARANLIK GÜNLER SON BULACAKTIR”

Sağlığımız için alınan tedbirin şuan hayatımızda birinci öncelik olmak mecburiyetinde olduğunu belirten Örnekbaş yaptığı açıklamada ayrıca, “Misafirsiz, temassız, sarılmadan geçen bu bayram elbette üzüntü verici olacaktır. Evlatlarını, torunlarını görme hasreti ile yanıp tutuşan büyüklerimiz için elbette bu bayram hüzünlü olacaktır. Çocukların şenliğinden cıvıltısından uzak, insanların selamlaştığı, birbirine sarıldığı tabloyu görmeden bir bayram geçirmek elbette bizim gibi bir toplum için zor ve keder vericidir. Lakin sağlığımız için evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve yasağa uymak zorundayız. Elbet bu kötü karanlık günler son bulacaktır. En kıymetlilerimize, sevgimizi, bağlığımızı, saygımızı göstermek için mutlu olmak için mesafeler engel değil. Devletine ve insanına saygısı olan kıymetli Bolu halkının gereğini yerine getireceğimden hiç şüphem yoktur. Daha sağlıklı ve mutlu bayramlarda kucaklaşmak dileğiyle, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, kıymetli Bolu halkının bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun” dedi.