Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele devam ederken salgının kamuoyunda tartışma konusu haline gelmesine ilişkin konuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Özellikle pandemi sürecinde, merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde olduk. Maalesef bu dönemde vatandaşlarımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, bu davranışı, bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabımız da yok. Ve özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Ve başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak” dedi.

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Bakan Koca açıklamasında vatandaşların büyük tepkisini çeken cenaze namazı görüntüleriyle ilgili soruya da cevap verdi. Bakan Koca siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalıkla ilgili, “Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde katkı sağlamalı, yani kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

VAKALAR ARTTI, AŞILAMA SÜRÜYOR

Öte yandan Bakan Koca tarafından hafta başında paylaşılan il bazlı vaka haritasına göre ilimiz Bolu’da bir haftada vakalar 141’den 237’ye çıktı. Aşılama çalışmalarının da devam ettiği ilimizde bugüne kadar47 binden fazla aşı yapıldı. Toplam aşının 38 binden fazlası 1. doz olarak uygulanırken 9 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.