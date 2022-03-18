Mesai arkadaşlarından son uyarı!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan Şükrü Bostancı bugün kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Nazlı Bostancı ile hayatlarını birleştiren Komiser Bostancı’nın mutlu gününde mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Bütün hazırlıklar tamamlandığında Nikah Memuru, Komiser Bostancı’ya ‘Hiçbir baskı altında kalmadan Nazlı Bostancı ile eş olmayı kabul ediyor musun?’ diye sordu. Bostancı’nın tam evet diyeceği sırada mesai arkadaşları, merhum ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in ‘Olmadı Yar’ şarkısının ‘Son pişmanlık neye yarar?’ nakaratını söyledi. Bu uyarıya rağmen komiser Bostancı ‘Evet’ dedi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Öte yandan mesai yaptırdığı ‘Ne Çanakkale’den geçilir, Ne de Şükrü Komiserin Sevdasından’ başlıklı çelenk dikkat çekti.

Olay Gündem Ailesi olarak Komiser Şükrü Bostancı’ya bir ömür boyu mutluluklar dileriz.