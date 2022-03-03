Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge üzerine, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecinde yaşanan yoğunluğu azaltmak için bazı branşlarda hafta içi 17.00-20.00 saatleri arasında gece poliklinik hizmetleri verileceğini duyurdu. Muayene olmak isteyen ancak kendi çalışma saatlerinin uymaması nedeniyle fırsat bulamayan hastalar “Mesai Dışı Poliklinik” hizmeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Ortopedi ve Beyin Cerrahi alanlarında açılan polikliniklerde muayene olabiliyorlar. Hasta yoğunluğunda önemli bir azalma sağlayan “Mesai Dışı Poliklinik” hizmeti vakit açısından birçok hasta için de avantaj sağlıyor. İlk etapta halkın talepleri doğrultusunda hareket ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk, Ortopedi ve beyin Cerrahi branşında hizmet vermeye başlayan uygulamaya bir yenisi daha eklendi.

İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİDE AKŞAM POLİKLİNİK HİZMETİ BAŞLADI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Çalıştıkları için mesai saatlerinde ağız ve diş sağlığı hizmeti alamayan vatandaşlarımız için Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde mesai sonrası 17.00-19.00 saatleri arasında akşam polikliniğinin hizmete girdiği belirtildi.