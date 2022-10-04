Mesai dışı randevu alabilirsiniz

Haber: Nesrin Altuntaş

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Salı ve Perşembe günleri saat 17.00 ila 19.00 arasında Endodonti bölümünde mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek. Hastaların MHRS ve E-nabızdan randevu alabilecekleri bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastalara en iyi şekilde hizmet verebilmek adına, Bakanlık tarafından bu tür uygulamaya geçildiğini ve sıra bulamayan, çalışan hastaların mesai dışında randevu alarak tedavilerinin yapılması için bu uygulamaya geçildiğini vurguladı.