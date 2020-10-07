Mesaiye spor yaparak başlıyorlar

Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, personelini genç itfaiye erleri ile güçlendirdi. Genç itfaiyeciler kanun hükümleri çerçevesinde mesaiye spor yaparak başladılar. İtfaiye erlerine Belediye Başkanı Recayi Çağlar da eşlik etti. Başkan Çağlar, itfaiye müdürlüğü personeli ile birlikte koşu yaparak ter attı.

Çağlar yaptığı açıklamada, “Sevgili Yeniçağalılara daha güzel hizmet verebilmek için itfaiye personelimizi gençleştirdik. İtfaiye yönetmeliğine göre yapılması gereken spor faaliyetlerine de itibariyle başladık. Spor yapıp dinamik, atik bir personel hedefimiz var” dedi.

Spor faaliyetlerinin belirlenen takvim çerçevesinde düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.