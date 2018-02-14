Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu ve ilçe köylerinde son günlerde depremler artmaya başladı. Seben’in Çeltikderesiköyünüde1.8’lim depremin ardından Pazartesi Salıya bağlayan gece saat 00.33.30’de Bolu Merkeze bağlı Meçciler köyünde 2.8 şiddetinde ikinci bir deprem yaşandı.

Depremin tam uyku saatinde olması nedeniyle, şiddeti hisseden köylülerin bazıları koruk ve panik içerisinde kendilerini ev dışına attıkları öğrenilirken, kısa süren deprem nedeniyle de panik yaşandığı iddia edildi.