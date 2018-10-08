Haber: Aysun Beykoz

Etkinlik öncesi meşe ağacı ile ilgili bilgi veren TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel “Barışın, gücün ve dayanıklılığın sembolü olan meşeler, ülkemizde yaprağını döken ve dökmeyen olmak üzere farklı 18 türü ile deniz seviyesinden yüksek dağlara, deniz ikliminden kurak alanlara, verimli topraklardan, fakir topraklara kadar çok farklı koşullarda ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde 6,2 milyon ha ormanlık alan oluşturmaktadır. Ancak meşe ormanlarının %95’i bozuk vasıflı ormanlardan oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile mevcut meşe ormanlarının %95’i ormanlardan beklenen işlevleri tam olarak yerine getirmekten oldukça uzak durumdadır. Bu haliyle geçmişte bir meşe denizi olan Anadolu’nun eski haline getirilmesi içindir Meşe. Baltayla ona zarar vermemize rağmen, bize küsmeyip yeniden yeşererek sadık dosttur meşe” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu Başkanı Mücahit Varlı “Tek bir ‘meşe’ zaman içinde ‘meşeler’ olur. Tek bir meşe gün be gün, derine ve yanlara doğru büyüttüğü köklerinin kapsadığı alandaki toprağı bir arada tutar, erozyona engel olur toprağı korur. On binlerce, milyonlarca meşe bizi, geleceğimizi korur. Gövdesi ve dalları kuşlara, sincaplara yuvadır. Besin değeri yüksek palamutları çok sayıda kurda, böceğe ve kuş türüne, sincaba ve ekosistemde besin zincirinde önemli yeri olan daha birçok canlıya besin kaynağıdır. Palamutları kimi zaman kahve olur, kimi zaman ilaç olur. Loblu yaprakları ile daha fazla güneş ışığını toprağa ulaştırır, altında çok sayıda bitki türüne yaşama olanağı sağlar. Dökülen yaprakları ile toprağa kaybettiği besini geri kazandırır, toprak altında, bir nevi toprak işçisi olan milyonlarca canlıya yuva sağlar. Hayvan beslenmesinde kullanılan yaprakları ile kırsaldaki halkımıza destek olur, dayanıklı odunları kimi zaman tekne, kimi zaman evimizde mobilya, kimi zaman parke olur. Ocaktaki aşı, tandırdaki ekmeği, mangaldaki eti pişirir, ısıtır, temiz enerji üretir” dedi.

Etkinliğe katılan gönüllüler ayrıca 7 Ekim Avrupa Kuş Gözlem Gününü kutlayarak kısa süreli bir doğa gözlemi gerçekleştirdiler.