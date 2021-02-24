Mesele namus meselesiymiş!

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, 20 Ocak Çarşamba günü Tabaklar Mahallesi Kutucular Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında çalışan Koray Kutluk, aynı sokakta daha önce yanında çalıştığı ve husumetli olduğu berber dükkanı sahibi olan Hüseyin Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Koray Kutluk, yanında bulunan bıçakla eski patronunu bacağından ve kasığından bıçakladı. Hüseyin Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakola gidip polise teslim olan Koray Kutluk ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koray Kutluk’un daha önce Hüseyin Y.’nin yanında çalıştığı ve burada para meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

HUSUMETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süre cezaevinde yattıktan sonra ara tahliye kararı ile salıverilen Koray Kutluk olayla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı. Koray Kutluk olayın para meselesi çıktığı yönündeki iddialara karşılık yaptığı açıklamada, yaşananları anlattı. Koray Kutluk eşine sarkıntılık ettiği için Hüseyin Y. ile aralarında husumet olduğunu ve olayın da bu yüzden gerçekleştiğini söyledi. Kutluk’u doğrulayan eşi ise, Hüseyin Y.’nin kendisini rahatsız ettiğini ve bu yüzden davalık olduklarını belirtti.

“EŞİME PARA KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLMAYI TEKLİF EDİYOR”

Hüseyin Y.’nin yanında 3 buçuk ay çalıştığını ifade eden Koray Kutluk, “Hüseyin Y. bana 10 bin lira kredi vereceğini söylemişti. O esnada beni ailemle birlikte evine Mudurnu’ya davet etmişti. Mudurnu’ya gittiğimizde eşime askıntı olduğunu anlayamadım. Ama kızıyla eşim orada arkadaş olmuşlardı. Arkadaşlıklarından dolayı kızından eşimin numarasını alıyor ve eşime cinsel tacizde bulunuyor. Para karşılığında birlikte olmayı teklif ediyor. Ben de bunu duyduktan sonra aramızda husumet çıktı. Bu olayın üzerinden 1 buçuk sene geçti. Daha sonra bu 8 bin lira karşılığında adam tutmuş, beni dövdürtmek için. Para karşılığında adam tutup beni dövdürdüğünü duyunca gözüm karardı. Bu olaydan sonra bir berbere gittim, çalışmaya. Ve bunun(Hüseyin Y.) bana karşı tavırlarını görünce dayanamadım. Yaralama bundan ibarettir. Alacak verecek meselesi diye bir şey yok. Ben bu sapığın Bolu’dan gitmesini istemiyoruz” dedi.

“EŞİM BİR ANLIK GAFLETLE BIÇAKLAMIŞ”

Koray Kutluk’un söylediklerini doğrulayan eşi Anka Kutluk ise yaşananlara ilişkin, “Bana mesajlar attı. Para karşılığında onunla olmamı teklif etti. Ben de eşime söyledim. Bir buçuk seneye yakın mahkememiz sürüyor. 3’üncü ayın 9’unda da mahkememiz var. Eşim ayın 19’unda(Ocak) ağzı burnu kan içinde gelmişti. Olanları anlattı. Ertesi gün de ekmek parası için çalışmaya gitmişti. Orada da (Hüseyin Y.) olur olmaz laflar edince, eşim de bir anlık gafletle bıçaklamış” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 22:01