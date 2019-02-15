Mesleği ustasından öğreniyorlar

Haber: Gönül Olutürk

Mengen Anadolu Aşçılik Lisesi 2016 yılında mezun olan öğrencileri ile bu yıl mezun olan öğrenciler arasında koordine sağlayarak, Mengen Aşçılık ve Mesleki Eğitimde Yeni Ufuklar Projesini başlattı. Proje kapsamında Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (ASOMDER), Tüm Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu(TAŞPAKON), Büyük Şefler (BİG CHEF) ve EKOL FOOD ile yapılan çalışmalar ile her hafta iki usta gözetiminde okul öğrencilerine sahada eğitimler veriliyor. Projenin öğrencilere önemli ölçüde tecrübe ve deneyim sağladığı belirtiliyor.

Pulman Airport Convection Center Hotelin Pastane Şefi ve aynı zamanda eski okul öğrencisi Gürbüz Mala gözetiminde yapılan çikolata ve yaş pasta eğitimleri ile hem göze hem de damağa hitap eden çeşitler yapılması göz dolduruyor. Okul Müdürü Abdurrahman Elaslan proje ile alakalı yaptığı açıklamada, “Okul mezunlarından başarılı öğrencilere ulaşarak Gürbüz Mala gibi alanında tecrübe edinmiş şefleri kısıtlıda olsa okulumuza getiriyoruz. Projemiz ile okul öğrencilerimizin sahada başarıya ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu nedenle okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz ilerde en lüks otellerde çok güzel maaşlarla iş bulabiliyor. Tabi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Salih Celepci’nin de bu konuda katkısı çok büyük. Yurt konusunda sıkıntılarımız vardı. O konuda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Salih Celepci, 200 yataklı yurdun yapılması için büyük gayret sarf ediyor. Nasip olursa yurdumuz 2019-2020 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 11:33