Meslek Başarı ödülü Sırmatel’in

Haber: Aysun Beykoz

Rotary Meslek Ödülleri kapsamında Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın, ödülleri tek tek sahiplerine ulaştırıyor. Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın, Meslek Başarı ödülü almaya hak kazanan profesör doktor Fatma Sırmatel’e ödülünü takdim etti. Bolu Rotary Kulübü olarak bu yıl dört başarılı meslek erbabına bu ödülü vermeyi uygun gördüklerini belirten Başkan Zehra Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2020/21 Dönemi Meslek Başarı ödülünün ilkini Şey Ümit Yavuz ustamıza takdim ettik. Bir diğer BAŞARI ödülünü ise mesleğine 43 yıldır emek veren, uzun yıllardır Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Sırmatel dostumuza takdim ettik. Sevgili hocamıza, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz. Uzun yıllardır sevgi ve özveriyle yaptığı insanlık adına hizmetlerden ötürü minnettarız.”

DR. FATMA SIRMATEL KİMDİR?

1955 de Çorum-Sungurlu’da doğdu. İlk-orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1972 de girerek ayni fakülteden 1983 de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak ayrıldı ve mecburi hizmetini Kastamonu Devlet Hastanesinde yaptı. Daha sonra Nevşehir, Şanlıurfa Devlet hastanelerinde uzman olarak çalıştı. Devlet Hastanelerinde çalışırken Halk Sağlığı Laboratuvar başkanlığı görevini de yürüterek 1990 da Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Fakültesinde akademik yaşantıya adım attı. 1995 de doçent, 2004 de profesör olan Prof. Dr. Fatma SIRMATEL 2007 de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine geçerek halen bu üniversitede akademik yaşantısına devam etmektedir. Üniversite yaşamında anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, fakülte kurulu, yönetim kurulu üyeliği ve Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü yapmıştır. Akademik yaşantısının yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, AIDS Savaşım Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Dernekleri’nde çalışmış, yöneticilik ve başkanlık yapmıştır. Halen Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği yönetim kurulu üyesidir. Akademik yaşantısında yurt dışı deneyimlerini Avustralya-Sydney, Kanada-Toronto ve Romanya-Cluj kentlerindeki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak zenginleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışı birçok yayını, bildiri ve katılımı olan Dr. Fatma SIRMATEL beş defa Abant İzzet Baysal Vakfı bilimsel ödülünü almıştır. Toplumsal etkinliklerinin yanı sıra bilimsel çalışmalarını halen Bolu AİBÜ de devam ettirmektedir. Evli ve iyi derecede İngilizce bilen Dr.Fatma SIRMATEL bir doktor bir de mühendis iki çocuk ve iki toruna sahiptir.