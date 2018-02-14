Haber: Aysun Beykoz

1800 öğrencinin eğitim gördüğü Bolu İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne giden Bolu Valisi Aydın Baruş’u İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Okul Müdürü Hasan Aksay, Müdür Yardımcıları ve okul yönetimi karşıladı. Karşılamada Okulun tek kız öğrencisi olan Aleyna Çetingöz, ziyaret anısına Vali Baruş’a çiçek takdim etti. 1800 öğrencinin eğitim gördüğü 48 derslikli Bolu İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni gezerek Okul Müdürü Hasan Aksay’dan bilgiler alan Vali Baruş daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

“SİZLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK KİŞİLERSİNİZ”

Meslek Liselerinin sanatkar yetişmesindeki katkısının çok büyük olduğunu belirten Vali Baruş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Elinizde sanatınız varsa, üretim yapabiliyorsanız hem ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz, hem de kendi hayatınıza katkı sağlıyorsunuz demektir. Meslek seçiminizi ailenizin ya da çevrenizdeki kişilerin istekleri doğrultusunda değil kendi yetenek ve becerilerinize göre yapın. Her birinizin bir hedefi olmalı. Hedefi olmayan kişiler ve toplumlar başkalarının emri altında yaşamak zorunda kalırlar. Kişisel anlamda da ülke bazında da bağımsızlık çok önemlidir. Kendi yeteneklerinizi keşfedin ve sizlere verilen önemli nasihatlere kulak verin. Ülkemizde sanat sahibi, işini dürüstçe yapan insanlara çok ihtiyaç var. Meslek Liselerini bu açıdan çok önemsiyorum. Sizler ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak kişilersiniz. Derslerinizde başarılar dilerim” dedi.

“ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞMAYI VE ÜRETİM YAPMAYI AMAÇ EDİNEN GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ”

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Baruş, “Öncelikle eğitimin amacı hem kendi geleceğini hem de ülkesinin geleceğini düşünerek çalışan, bu bilinçle hareket eden, karakter sahibi, kendine güvenen, şeffaf, açık, düşüncesini korkmadan diğer insanlara aktarabilen, korkmadan kendini ifade edebilen gençler yetiştirmektir. Bilinçli, şuurlu, ülkesini seven, ülkesi için üretim yapmayı, çalışmayı amaç edinen gençler yetiştirmemiz lazım. Birinci önceliğimiz budur. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin özelliği toplumun tabanına hitap eden okullar olmasıdır. Bu okullar ülkemiz için çok önemli okullardır. Gelecekte üretim yapacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve kendi hayatını kazanabilecek çocuklar bu okullarda yetişiyor. Üretim yapmanın, bir şeyler üretmenin bu ülke için ne kadar değerli ve faydalı olduğunu, kendilerinin geleceği için ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza çok iyi anlatmamız lazım. Hayat tecrübelerinizden de yararlanarak öğrencilerimizle yakından ilgilenin, onlarla konuşun ve dinleyin. Bu okul tarihi çok eski, köklü bir okulumuz. Bu okuldan mezun olan işadamları ve meslek sahibi kişileri öğrencilerimizle bir araya getirin, buluşturun. Ben çalışmalarınızda, öğrencilerimize vereceğiniz katkılarda hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş, öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve beraberindekilerle birlikte Meslek Edindirme Kursları Atölyeleri, Metal Teknoloji Atölyesi, CNC Atölyesi, Mobilya ve Motor atölyelerini de gezerek çalışmalar hakkında Okul Müdürü Hasan Aksay ve öğretmenlerden bilgiler aldı. Atölyelerde eğitim gören öğrenciler ile de sohbet eden ve onara ileride yapmak istedikleri meslekleri soran Vali Baruş, Mobilya Atölyesinde eğitim gören öğrencilerle birlikte dolap montajı yaptı.