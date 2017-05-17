Haber; Aysun Beykoz

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sabah saat 10.00 sularında yaşanan talihsiz kazada Mobilya Bölümü okuyan, Emir Kaan İnce isimli öğrenci teknik eğitim sırasında elini makineye kaptırdı. 16 Yaşında 10. sınıf öğrencisi olan İnce’nin parmağı tamamen koptu. Olay yerine öğretmenleri tarafından çağırılan 112 acil servis ambulansı ilk müdahalesini okulda yaparak öğrenciyi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdı. Burada hemen ameliyata alınan Emir Kaan İnce’nin kopan parmağı yaklaşık bir buçuk saatlik başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

