Meslek Ödülleri tek tek takdim ediliyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Rotary Kulübü tarafından verilen Meslek Ödülleri kapsamında ‘Meslek Hizmet Ödülü’ Sayacı Sedat Teke’ye verildi. Teke’ye ödülünü Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın takdim etti. Rotary Dönem Başkanı F.Zehra Aydın yaptığı açıklamada, “Ocak ayı Rotary’de meslek ayıdır. Tüm Rotary Kulüpleri mesleklerinde ahlaki standartları yücelten ve genç meslektaşlarına örnek olan, onları teşvik eden, birbirinden değerli iş insanlarına teşekkür ve takdir anlamında ödüller verir. Bolu Rotary Kulübü olarak biz de bu yıl Meslek Ödülleri’ni birbirinden değerli, mesleğinde başarılı dostlarımıza üç ayrı kategoride takdim ediyoruz. Bunlar meslek hizmet, meslek başarı ve meslek teşvik ödülleri. Meslek Hizmet Ödülü, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına; Meslek Başarı Ödülü, mesleğinde başarılı ve bu başarıları ile tanınmış kişilere; Meslek Teşvik ödülü ise mesleğinde başarılı gençlere verilir” dedi.

Bolu Rotary Kulübü olarak bu yıl dört başarılı meslek erbabına ödül vermeyi uygun gördüklerini belirten Aydın, “2020/21 Dönemi MESLEK HİZMET ödülünü Sayacı Sedat Teke dostumuza takdim ettik. Bildiğiniz üzere sayacı; doğal ya da suni derilerle tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hâle getiren kişidir. Sedat Teke dostumuz çocukluğundan itibaren baba mesleğini uzun yıllardır üstün ahlaki değerlerle günümüze kadar taşımış, çıraklar yetiştirmiş. Günümüzde fabrikasyona dönen ustalığı hâlâ büyük emek ve özveriyle devam ettiren ustamız Sedat Teke’nin mesleğini sağlıkla, uzun yıllar sürdürmesini canı gönülden diliyoruz” ifadelerini kullandı.