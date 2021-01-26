Meslek Teşvik ödülü Kaan Çelen’in

Haber: Aysun Beykoz

Rotary Meslek Ödülleri kapsamında Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın, ödülleri tek tek sahiplerine ulaştırıyor. Bolu Rotary Kulübü olarak bu yıl dört başarılı meslek erbabına bu ödülü vermeyi uygun gördüklerini belirten Başkan Zehra Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2020/21 Dönemi Meslek Teşvik ödülünü müzisyen Kaan Çelen dostumuza takdim ettik. 1994 yılında Bolu'da dünyaya gelen Kaan Çelen doğumunda doktor hatası yüzünden sol kolunu kullanamamaktadır. 15 yaşında fizyoterapistinin önerisiyle davula başlayan Çelen.17 yaşında Jazz’a ilgi duyup ilk dersini Ediz Hafızoğlu’ndan aldı. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Jazz Sertifika Bölümünü burslu olarak kazanıp Ferit Odman ile çalışma fırsatı buldu. 2014-2017 yılları arasında Cem Aksel ile çalıştı. Bu süre zarfında 2015 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği New York Jazz Workshop ‘una katılmaya hak kazandı. Yine aynı süre zarfında 22. ve 23.’sü düzenlenen İzmir Avrupa Jazz Festivali'nde bulunan workshoplara katılıp çeşitli İtalyan ve Polonya asıllı müzisyenler ile çalıştı. Bolu’da bulunduğu süreçte Türk Sanat Müziği Orkestrası ile Türk müziğinin farklı tarzlarını içinde bulunduran çeşitli konserlerde çaldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitenin tarihinde bir ilk olan jazz konserini gerçekleştirdi. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde konserler veren Kaan Çelen ilk yurtdışı konserini ise 2016 yılında Yunanistan'da vermiştir. Ayrıca 2020 yılında çıkacak olan ilk albümünü kayıt etmiştir. Sevgili Kaan’ın albümü NAZİLE müzik marketlerde yerini aldı. Bolu Rotary Kulübü olarak kendisini canı gönülden kutluyor, sağlık, mutluluk ve müzik dolu bir ömür diliyoruz.”