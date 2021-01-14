Mesleki yeterlilik eğitimleri başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları, eğitimden spora, kültürden sanata ve sosyal etkinliklere kadar birçok alanda faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için harekete geçen Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi ile işbirliği yaptı. 5 sektörde, 34 meslek dalında verilecek eğitimlere ilişkin Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül yaptığı açıklamada, “Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler; Bolu Ülkü Ocakları Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor. Bolu Ülkü Ocakları ve Yetkili Kuruluş Belgemod Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi ile yapılan işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olanlar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Detaylı bilgi almak isteyenler 0544 809 0014, 0507 743 1440, 0546 676 6786, 0505 763 7037 numaraları telefonlardan bize ulaşabilirler” dedi.