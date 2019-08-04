Meslektaşımız dünya evine girdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay Gündem Ailemizden, Sabahat-Mustafa Öztürk çiftinin kızları Esra Öztürk, geçtiğimiz gün Karpalas Otel’de düzenlenen düğün töreni ile hayatını Ayşe-Nazım Perçin çiftinin oğulları Mert Perçin ile birleştirdi. Esra-Mert çiftinin düğününe yüzlerce davetli katıldı. Alkış tufanı eşliğinde salona giren genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Esra-Mert çiftinin nikahını kıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu. Başkan Özcan, evlilik cüzdanını Esra’ya verdi. Nikah sonrası ilk danslarını yapan çiftin mutluluklarına salonda bulunan yüzlerce kişi şahit oldu.

Esra-Mert çifti düğün törenine katılan davetliler ile birlikte gece boyunca çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Düğüne katılanlar bu mutlu anları çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirirken düğün takı merasiminin ardından sona erdi.

Biz de Olay Gündem Ailesi olarak, değerli çalışanımız Esra’ya, Mert Perçin ile bir ömür boyu mutluluklar diliyor, bir yastıkta kocamaları temennisinde bulunuyoruz. Bir ömür boyu mutlu olun.