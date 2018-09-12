Haber: Esra Öztürk

İlimiz yerel gazetelerinden Bolu Takip Gazetesi muhabiri Ebru Eyvazoğlu, geçtiğimiz gün düzenlenen nikah töreni ile Muhittin Onat ile dünya evine girdi. Nikah törenine başta basın mensupları olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan yaparken, nikahı ise Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kıydı. Törende kısa bir konuşma yapan Özcan ve Yılmaz genç çifte mutluluklar diledi.

Biz de Olay Gündem Ailesi olarak hayatlarını birleştiren Eyvazoğlu ve Onat çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.