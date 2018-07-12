Haber: Kasım Şahin

Doğan Haber Ajansının Bolu eski muhabirlerinden Mutlu Yuca’nın, yakalandığı amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden babası Salim Yuca, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde hayatını kaybetti. 85 yaşında hayatını kaybeden Salim Yuca’nın cenazesi, 13 Temmuz’da Cuma namazına müteakip Siteler Caminde kılınacak cenaze namazı sonrasında Çığırtkanlar Mezarlığında toprağa verilecek.

Olay Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta meslektaşımız Mutlu Yuca olmak üzere kederli yakınlarına başsağlığı dileriz.