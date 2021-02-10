Metal fabrikasında yangın

Haber: G. Deniz Bakır

Karaağaç mevkii Aşağıgeçitveren köyü yolu üzerindeki Bolparsan metal fabrikasının dışındaki bir bölümde yaşanan küçük çaplı yangını fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alıp Bolu 2 araçla yola çıkan Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine vardıklarında paletlerin tutuştuğunu gördüler. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen alevlerin ardında kömür olmuş palet parçaları ve küçük boyutta bir hasar kaldı. Yangının fabrika kapısının hemen önünde yaşanmasına rağmen erken fark edilip fabrika içine sıçramaması, işyerinin büyük bir felaket yaşamasını önledi.